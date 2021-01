Sorpresi in 20 a vedere la partita al bar: multe e denunce a S. Nicola La Strada

SAN NICOLA LA STRADA - Erano circa una ventina di persone, tutti comodamente seduti a guardare in televisione la partita di calcio Benevento – Milan, all’interno di un bar di San Nicola la Strada sito nella zona “Michitto”, violando le disposizioni in tema di contrasto al contenimento del contagio da Covid 19, in particolare del Dpcm del 3 dicembre ed il decreto 172. L’assembramento non è sfuggito alla Polizia Municipale locale, incaricata dal comandante Alberto Negro di verificare il rispetto delle disposizioni. Alla vista degli agenti c’è stato il fuggi fuggi degli avventori che non ha consentito l’identificazione delle persone le quali sono però state riprese però da un telefonino. Al gestore del locale è stata irrogata una sanzione pecuniaria di 400 euro e comminata la chiusura dell’attività per cinque giorni, così come è previsto dalla normativa vigente.

