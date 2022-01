Barbiero, l'imprenditore scomparso: ricerche in corso con i droni

Sono in corso da due giorni a Caiazzo, nel Casertano, le ricerche dell'imprenditore Antonio Barbiero, scomparso venerdì scorso dopo che il Consiglio di Stato ha annullato definitivamente l'autorizzazione rilasciata dal Comune per la realizzazione di un supermercato; autorizzazione richiesta da Barbiero e che già il Tar Campania aveva annullato su ricorso di un imprenditore concorrente. A quanto si è appreso Barbiero si è allontanato senza effetti personali. Alle ricerche hanno preso parte stamani i vigili del fuoco con un elicottero ed una squadra, ed i carabinieri che hanno messo in volo anche dei droni.

