Ulisse, progetto distrettuale del Rotary, tende una mano ai giovani e a Caserta parte dall'istituto Mattei. Sabato 4, alle 10, la presentazione. Un connubio tra le risorse dei rotariani e gli Its, i percorsi post diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro. «Il progetto Ulisse spiega Silvana Gramegna, delegata al progetto per il club Caserta Terra di Lavoro 1954 nasce per evitare che i nostri giovani siano costretti ad andar via per mancanza di opportunità o per inadeguatezza del proprio titolo di studio».

La finalità del progetto è quella di fermare la diaspora dei giovani della nostra provincia mettendo in campo le professionalità dei rotariani e le relazioni dei vari club assistendoli nel percorso della loro formazione scolastica e professionale per creare, ove possibile, le condizioni per la loro permanenza nel nostro territorio. «Partecipare frequentando continua Gramegna corsi di specializzazione specifici, per due anni dopo la licenza superiore, potrà facilitare la loro permanenza in Campania».

Gli Its, organizzati con la collaborazione di Confindustria Caserta, hanno l'obiettivo di creare personale qualificato e funzionale alle necessità lavorative del territorio. Il Rotary Caserta Terra di Lavoro 1954, di cui è presidente Giuseppe Ianniello, riprende con questa iniziativa una delle sue funzioni fondamentali, cioè quella di fare da tramite tra le istituzioni ed i cittadini, e si offre di informare i giovani di questa opportunità. Nato in seno al distretto 2101, il progetto Ulisse è un programma di mentoring per assistere i giovani del territorio nella loro formazione professionale e nel loro inserimento nel mondo del lavoro attraverso un network di contatti.

Dopo i saluti del preside Roberto Papa e del presidente Giuseppe Ianniello, interverranno Silvana Gramegna che spiegherà il progetto Ulisse, Roberto Scarpa che presenterà i contenuti dell'Its Ermete dedicato all'efficienza energetica e all'energia geotermica, Aniello Savarese che si soffermerà sugli Its dedicati al turismo e alla cultura in Campania.