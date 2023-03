La sospensione, in via sperimentale e per tre anni della presenza di padrini e delle madrine nella celebrazione dei sacramenti del Battesimo e della confermazione e nel rito dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti nelle tre diocesi gemelle di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca. Lo ha deciso il vescovo monsignor Giacomo Cirulli. Il provvedimento entrerà in vigore dalla domenica di Pasqua, cioè dal 9 aprile prossimo. L'obiettivo è di recuperare la reale funzione ecclesiale e il valore di queste due importanti figure la cui presenza oggi, spiega monsignor Cirulli, è diventata poco meno che una semplice consuetudine.

