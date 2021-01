La Befana all'ospedale Covid di S. Maria: incoraggiamento a pazienti, medici e infermieri

S. MARIA C. V. - Lì fuori c’è la tua vita. Non mollare, riprenditela! E’ il messaggio che l’Organizzazione di Volontariato Ciò che vedo in Città – SMCV ha voluto far pervenire, in occasione dell’Epifania, ai malati di Coronavirus ricoverati presso il Melorio Covid Hospital di Santa Maria Capua Vetere.

Una frase di incoraggiamento e speranza, incisa su decine di barrette di cioccolato realizzate artigianalmente, che l’Associazione ha voluto donare ai pazienti ricoverati in modo da rendere, per quanto possibile più dolce, la giornata dell’Epifania. Ed è stata proprio la Befana in persona, nel corso della mattinata, a consegnare il dolce dono direttamente nelle mani del personale sanitario che provvederà alla sua successiva distribuzione.

Nell’occasione, l’Associazione ha voluto anche rendere omaggio al personale sanitario che con assoluta abnegazione sta operando in una situazione quanto mai difficoltosa consegnando, allo stesso, confezioni di cioccolata con incisa la frase “Sei davvero importante per la nostra comunità. Grazie”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA