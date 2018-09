CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 24 Settembre 2018, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Più di un mese in ospedale e poi il ritorno, finalmente, nella loro abitazione di Santa Maria Capua Vetere. Prima lui, qualche giorno fa, poi lei accompagnati dall'ambulanza dell'ospedale San Martino di Genova e «coccolati» fino a casa dal personale dell'ospedale.Una storia a lieto fine quella di due veri e propri sopravvissuti al crollo del ponte Morandi, dopo un volo di cinquanta metri: Nataliya Yelina, 43 anni, ucraina, rimasta ferita lo scorso 14 luglio con il marito moldavo Eugeniu Barbu, di 34 anni. La coppia, residente a Santa Maria Capua Vetere dove gestisce un laboratorio hair stylist e centro estetico, si trovava in Liguria per trascorrere qualche giorno di vacanza in Costa Azzurra. Una brutta esperienza che fa il posto ad una bella notizia: fidanzati da una vita, Eugeniu e Nataliya, si sposeranno quando si saranno completamente ripresi. D'altronde, in ospedale, si trovavano in una camera «matrimoniale» durante la riablitazione. «Non si sa quando dice lei ma ci sposeremo di sicuro».