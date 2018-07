Mercoledì 18 Luglio 2018, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2018 17:33

Condannate le donne di Zagaria. La pena più alta è stata inflitta alla sorella maggiore del capoclan. Poco fa la sentenza ai danni di Beatrice Zagaria, condannata a sei anni per associazione di stampo mafioso. E' la prima donna della fazione Zagaria a incassare una sentenza di colpevolezza per associazione di tipo camorristico.Il verdetto emesso poco fa riguarda anche Francesca Linetti e Tiziana Piccolo, rispettivamente mogli di Pasquale e Carmine Zagaria (fratelli del boss) che hanno incassato tre anni per ricettazione senza l'aggravante mafiosa. Paola Martino, moglie di Antonio Zagaria, è condannata a sua volta a tre anni per lo stesso reato e alla medesima pena. Le donne, secondo l'accusa, facevano la bella vita con i soldi del clan.La sentenza è il culmine di un'indagine della Dia di Napoli, coordinata dalla Dda (sostituti procuratori Alessandro D'Alessio, Maurizio Giordano, Catello Maresca, Simona Belluccio, diretti dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli).