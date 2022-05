Bellona, inaugurato parco giochi in onore di carabiniere morto in servizio

Un parco giochi è stato intitolato a Bellona al vice brigadiere dell'arma dei carabinieri Emanuele Reali, insignito di medaglia d'oro al valor civile «alla memoria»; Reali fu investito e ucciso da un treno a Caserta, il 6 novembre del 2018, mentre inseguiva un ladro.

Alla cerimonia hanno partecipato la vedova del militare, Matilde Grasso, con le due figlie, il sindaco di Bellona Filippo Abbate, il comandante della legione carabinieri «Campania» Antonio Jannece ed il comandante della compagnia carabinieri di Capua Paolo Minutoli; è altresì intervenuta la fanfara del decimo reggimento carabinieri «Campania».

Durante l'evento è stata data lettura della motivazione per cui è stata concessa la medaglia d'oro al valor civile alla «memoria» al vice brigadiere Emanuele Reali: «Con eccezionale coraggio, sprezzo del pericolo e ferma determinazione, nel corso di una prolungata operazione di servizio nei confronti di un sodalizio dedito ai reati contro il patrimonio, nell'ambito della quale aveva già proceduto all'arresto dell'autore di un furto, non esitava a porsi all'inseguimento di un complice e, consapevole del pericolo, scavalcava la recinzione di una linea ferroviaria venendo improvvisamente travolto da un convoglio in transito».