Betoniera con cemento precipita nel canale di scolo a Villa Literno, è allarme ambientale

Un tir con una betoniera è precipitato nel canale di scolo che conduce ai Regi Lagni lungo via delle Dune a Villa Literno.

È successo questa mattina, poco distante dal centro abitato: il bisonte della strada, per motivi ancora poco chiari, è precipitato nel canale che costeggia la carreggiata, finendo rovesciato sul fondo del collettore. Sul posto sono subito arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco di Caserta e del distaccamento di Aversa: lo scopo è quello di rimettere in corsia il mezzo pesante per evitare ulteriore inquinamento delle acque già di fatto già contaminate del canale.

Villa Literno ha subìto, nel corso degli anni, già devastazioni ambientali con la vicinanza dell'ex sito di trasferenza di rifiuti di Lo Spesso e, qualche mese fa, proprio alla periferia del paese furono trovati dei rifiuti pericolosi abbandonati in via Prolungamento di via Castello.