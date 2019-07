CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 11 Luglio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quello che ormai a tutti gli effetti è diventato un «caso biblioteca comunale» continua a far discutere cittadini e politica.I due più grandi ed urgenti problemi che hanno portato di fatto ad un progressivo spopolamento della struttura di via Laviano, sono ad oggi ancora irrisolti. Si tratta degli orari di fatto insufficienti a soddisfare quelle che sono le normali esigenze degli studenti universitari poiché lasciano aperto l'unico luogo di cultura e di studio presente in città solo la mattina ed una manciata di ore il pomeriggio, ma solo nei giorni pari.