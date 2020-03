Biglietto intimidatorio nella sede di «Riscossa Maddaloni»

Biglietto intimidatorio fatto recapitare presso la sede del movimento civico “Riscossa Maddaloni”. Il destinatario, con tanto di intestazione sul foglio scritto a mano, era Giuseppe Vigliotti, leader del gruppo che alle scorse elezioni Amministrative ha sostenuto la candidatura dell’attuale sindaco Andrea De Filippo ma che, negli ultimi tempi, ha acceso i riflettori su tematiche scomode soprattutto legate al settore dei rifiuti. Ma non solo, Vigliotti e il suo gruppo negli ultimi tempi hanno acceso i riflettori sul degrado di alcune zone invocando maggiori controlli. Nel messaggio, ritrovato solo nella mattinata di ieri sulla porta d’ingresso della sede del movimento dislocata lungo il centralissimo corso I Ottobre, parole dure contro chi, da sempre, ha fatto sentire la sua voce e si è battuto 0per i diritti dei cittadini, militando tra le fila di diversi partiti del centrodestra. “Non mi fermo, domani sporgerò regolarmente denuncia presso le forze dell’ordine”, queste le parole di Vigliotti che, attraverso i social, ha reso pubblico il messaggio annunciando di segnalare nella giornata di oggi, l’episodio alle forze dell’ordine e di non fermarsi assolutamente nelle sue precisazioni quotidiane, anche se pungenti e molto accalorate. “Continuerò a parlare senza avere paura, come ho sempre fatto, – ha detto Vigliotti – nessuno mi tapperà la bocca. Insieme a tutto il gruppo andremo avanti nelle nostre battaglie per il bene di Maddaloni”. Numerosi i messaggi di solidarietà che, nella giornata di ieri, sono arrivati all’esponente di “Riscossa Maddaloni”. Tra questi, quello del referente cittadino dell’Ugl Giuseppe Espugnato che ha sottolineato come “è necessario condannare questi vili attacchi a chi esterna a voce alta i problemi che affliggono la nostra città. Esprimo tutta la mia solidarietà personale e di tutta la Ugl maddalonese che sono orgoglioso di rappresentare all’amico Giuseppe Vigliotta. Forza Peppe”. © RIPRODUZIONE RISERVATA