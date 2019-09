CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 21 Settembre 2019, 09:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è nato sotto i migliori auspici l'anno scolastico per i bambini disabili di Caserta. Perché la scuola è ripresa da oltre dieci giorni ma nessuna figura di assistente specialistico si profila all'orizzonte. Eppure è il diritto che prevede, per tutti i bambini con handicap, il supporto a scuola dell'insegnante di sostegno, per alcune ore, e dell'assistente specialistico per le rimanenti ore di attività didattica in classe.Un'assenza che, nei giorni scorsi, è stata portata all'attenzione dell'assessore alle Politiche sociali di Caserta Maria Giovanna Sparago sia dal presidente della Lph (Lega per i problemi dell'handicap) Vitaliano Ferrajolo, sia dal presidente regionale della Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) Daniele Romano.