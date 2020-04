© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gruppo di ragazzi minorenni giocava a pallone in strada, attività vietata dalle prescrizioni anti-Covid. Così i poliziotti hanno sanzionato i genitori al posto dei figli. È accaduto a Maddaloni , comune del Casertano. Gli adolescenti sono stati sorpresi a giocare dai poliziotti del commissariato di Maddaloni in una traversa di via Appia. Alcuni di essi sono riusciti a scappare nelle vicine campagne, due non ce l'hanno fatta e sono stati identificati. Poco dopo sono giunti i genitori dei minori, cui è stata notificato il verbale con una multa di 400 euro.Gli agenti del commissariato di Maddaloni si sono imbattuti in un secondo assembramento di giovani - quattro appena maggiorenni e un 15 enne - che scherzavano tra loro con abbracci e pacche sulle spalle. I ragazzi si sono giustificati dicendo che non stavano facendo nulla di male o di vietato. Ma anche per loro è comunque scattata la sanzione. È stato poi convocato il padre del minore che è stato redarguito e sanzionato per il comportamento del figlio.