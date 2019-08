CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 25 Agosto 2019, 10:00

Lividi sospetti sul corpo di un bambino di due anni e mezzo. Una storia scioccante, forse di maltrattamenti che fa ricordare l'incubo vissuto dal piccolo Giuseppe di Cardito, quella che è emersa da un referto medico rilasciato dal pronto soccorso dell'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, dopo l'arrivo in ambulanza. Il piccolo, che chiameremo con un nome di fantasia, Pietro, si trova ora presso una casa di accoglienza per minori, in provincia di Benevento.