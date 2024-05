Biodigestore a Ponteselice. Dopo l'annuncio le polemiche. Dal mondo della politica e anche delle associazioni ambientaliste. Tutto è iniziato con la diffusione di un'ordinanza del Tar Campania, la numero 247 del 2024, - emanata nell'ambito del ricorso presentato nel 2020 contro l'amministrazione del capoluogo dai Comuni di Capodrise, Casagiove, Recale e San Nicola la Strada, Legambiente, e due ex consiglieri del movimento Speranza per Caserta, Norma Naim e Francesco Apperti, per chiedere l'annullamento della delibera di giunta con la quale era stato approvato il progetto - in cui si evince che per il Comune di Caserta «sussiste ancora l'interesse a realizzare l'impianto rifiuti in zona Asi».

Un dato che ha messo immediatamente in allarme non soltanto i ricorrenti ma anche quanti in città avevano tirato un sospiro di sollievo pensando che sul biodigestore fosse stata messa la parola fine dopo la revoca dei fondi da parte della Regione. «La notizia ci preoccupa ma non ci sorprende fa notare Francesco Silvestre del Comer (Comitato emergenza rifiuti) del resto questa amministrazione, pur avendo più volte dichiarato di non aver più intenzione di realizzare il biodigestore, di fatto non ha mai revocato la delibera con la quale ha deciso la localizzazione dell'impianto a Ponteselice».

Nicola Santagata del comitato “Acquapulita”, invece, sottolinea che «il Comune è più che consapevole che non ci sono i presupposti per installare lì il biodigestore perché si tratta di un'area sottoposta a vincolo e situata a circa 150 metri dal centro abitato di San Nicola la Strada, in più il progetto dovrebbe essere assoggettato alla Via ma la procedura non è mai partita. Mi sembra molto più probabile l'ipotesi, peraltro già avanzata negli ambienti comunali, che si tratti di un tentativo estremo dell'Ente per non restituire i 2,6 milioni di euro spesi per consulenze e progettazioni. Questo aspetto mi preoccupa ancora di più perché temo che queste somme ricadranno su noi cittadini. Ciò non vuol dire che abbasseremo la guardia, l'attenzione, anzi, resta altissima».

Critico anche Gianfranco Tozza di Legambiente: «Non si può pensare di realizzare un impianto rifiuti in pratica accanto alla Reggia oscurandone la bellezza e compromettendone il ruolo indiscusso di attrattore turistico e culturale. Anche la Soprintendenza al riguardo è stata chiara, esprimendo un parere negativo, perché ciò comporterebbe un'alterazione significativa dei luoghi e del contesto. Per non parlare dell'incidenza dei flussi in ingresso e uscita sul traffico cittadino e dell'impatto visivo e ambientale».

L'attacco

Prende posizione sul caso anche la politica. E in particolare il deputato Gianpiero Zinzi, capogruppo della Lega in commissione Ambiente della Camera, che in una nota denuncia: «Basta bugie, il sindaco Marino rinunci al progetto del biodigestore in località Ponteselice. Ma lo faccia per davvero stavolta e non a chiacchiere, come accaduto in questi anni. La prima volta che rinnegò il progetto dell'impianto fu nel 2021, a pochi giorni dal ballottaggio.

Un'uscita sostenuta e rilanciata con forza da parte del centrosinistra in Regione Campania, ovviamente in piena campagna elettorale. La seconda volta fu nel 2023, in occasione di un consiglio comunale convocato anche per chiedergli conto di quell'impegno preso due anni prima. Oggi scopriamo, invece, che mentre il primo cittadino annuncia e promette, gli uffici comunali confermano al Tar che il biodigestore a Ponteselice si farà, eccome! Delle due l'una: o il sindaco continua a prendere in giro i casertani oppure non sa quello che fanno gli uffici. Sinceramente non so cosa sperare».

La replica

A gettare acqua sul fuoco delle polemiche, ci ha pensato il sindaco Carlo Marino, che ancora una volta ha ribadito che, nonostante quanto riportato sugli atti ufficiali, «il biodigestore non è più un asset strategico per questa amministrazione» e che «non c'è più interesse a realizzarlo, né a Ponteselice, né altrove. Anche alla luce della revoca dei fondi da parte della Regione e quindi della mancanza della necessaria copertura finanziaria». A supporto delle sue parole anche un dato.

L'impianto è scomparso infatti dal nuovo Piano d'Ambito 2024 mentre era presente in quello del 2020. A ciò occorre però aggiungere che il Comune ha impugnato sia il parere negativo della Soprintendenza, sia il decreto di revoca dei fondi della Regione e che l'impianto figura ancora nel Piano triennale delle opere pubbliche. Per alcuni un atto formale, considerato che l'iter era stato avviato, per altri un interrogativo su cui fare luce.