Biodigestore, 61 richieste di chiarimenti dalla Regione Campania al Comune

Sessantuno chiarimenti sono stati richiesti dalla Regione Campania al Comune di Caserta in relazione alla realizzazione del Biodigestore, l'impianto di trattamento dei rifiuti umidi da 40mila tonnellate che dovrebbe sorgere a Ponteselice, area industriale del capoluogo a poche centinaia di metri dai centri abitati e dalla Reggia di Caserta.

Un impianto la cui localizzazione è stata sempre avversata da associazioni e movimenti di cittadini, che la ritengono troppo a ridosso della città, e su cui lo stesso sindaco Carlo Marino, almeno durante l'accesa campagna elettorale per le comunali dell'ottobre scorso, aveva manifestato perplessità, lasciando presagire che l'ubicazione dell'impianto potesse cambiare per venire incontro alle richieste della cittadinanza; cosa per ora non avvenuta, visto che il progetto finanziato dalla Regione insiste sull'area di Ponteselice, e per modificarne la location bisogna cambiare progetto e avviare da capo la procedura.

La stessa Regione vuole però vederci chiaro prima di rilasciare parere di verifica di assoggettabilità alla Via (Valutazione di impatto ambientale) e dare dunque disco verde alla realizzazione del Biodigestore.

E per questo, sollecitato anche dalle osservazioni tecniche avanzate dai movimenti cittadini come « Caserta Decide» e «Osservazione» in relazione al nuovo Studio preliminare ambientale (Spa) che il Comune ha inviato alla Regione il 10 gennaio scorso - passo necessario per ottenere il rilascio del parere positivo sull'impatto ambientale - lo staff tecnico-amministrativo della «Direzione generale della Regione per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazione e autorizzazione ambientali», ha scritto al Comune una copiosa lettera in cui lamenta mancanze nello Studio preliminare ambientale e chiede numerosi chiarimenti, ad iniziare dalla proprietà delle aree dove dovrebbe sorgere il Biodigestore, ovvero se i terreni siano o meno nella titolarità della società Firema-Titaghar, azienda che produce carrozze ferroviarie situata proprio a Ponteselice.