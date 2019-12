Maxi operazione antidroga questa mattina all'alba dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere su ordine della Dda di Napoli. Ventidue le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di associazione finalizzata allo spaccio di droga (escluso l'aggravante mafioso). Sono finiti in manette diversi componenti della famiglia del Gaudio di Santa Maria Capua Vetere. Tra gli arrestati ci sono: Sonia De Gaudio, Ferdinando De Gaudio e Raffaele Cipullo. Due persone già si trovavano in carcere. Il blitz è stato coordinato dal capitano Emanuele Macrì e dal tenente Felice Izzo. Ci sono perquisizioni ancora in corso.

