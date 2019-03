Mercoledì 27 Marzo 2019, 14:41

Una perquisizione antidroga è in corso da alcune ore in un liceo di Capua, dove i carabinieri hanno eseguito alcuni controlli con unità cinofile mentre gli studenti erano in assemblea. Il blitz è stato eseguito nell'ambito di particolari servizi di prevenzione disposti dal comando provinciale.