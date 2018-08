Sabato 18 Agosto 2018, 12:18

Tre pregiudicati sono stati arrestati a San Marcellino dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Caserta perché sorpresi con 40 grammi di eroina 460 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento e il taglio delle dosi. In manette sono finiti Ignatius Enwezor, classe 1965, nigeriano residente a Villa Literno; Camillo Zotti, classe 1970, residente a Napoli; e Joseph Chidubem, classe 1984, nigeriano residente a San Marcellino.