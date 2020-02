I carabinieri stanno acquisendo una serie di atti al Comune di Succivo, comune in provincia di Caserta. Da quanto si apprende, i militari del Gruppo di Aversa stanno eseguendo un’attività di indagine inerente l’affidamento della gara d’appalto per i lavori al palazzetto dello sport. Al momento non risultano esserci indagati dal momento che l’acquisizione degli atti è il primo passo per le verifiche sulla correttezza del bando di gara che ha scatenato non poche polemiche nei mesi scorsi. Solo dalla lettura dei documenti sarà possibile stabilire se ci sono state irregolarità. © RIPRODUZIONE RISERVATA