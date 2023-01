Bollette dell'acqua, nelle case dei cittadini di Piedimonte Matese ne sono arrivate centinaia e riguardano non solo il consumo corrente ma anche quello di anni addietro. Un salasso, insomma, perché le somme vanno ad aggiungersi agli esborsi ingenti per luce e gas che gravano sui bilanci familiari. Ma potrebbe esserci una soluzione che arriva direttamente dall'Arera, l'Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente. Intanto la minoranza al Comune, Progetto Piedimonte, per rispondere alle numerose istanze di contribuenti che chiedono assistenza e chiarimenti organizza una giornata informativa per il 9 gennaio.

«Nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione, il gestore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni». È quanto stabilisce l'Arera in una circolare relativa alle misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni. Ove, dunque, il Comune di Piedimonte non avesse ottemperato a tale indicazione, ci potrebbe essere un'ancora di salvezza per molti utenti che, proprio in queste settimane di festività, si sono visti recapitare gli avvisi di pagamento.

In particolare l'Autorità stabilisce che il gestore è tenuto ad integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente uno specifico avviso testuale, ovvero: «La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della legge di bilancio 2018 come modificata dalla legge di bilancio 2020. La invitiamo a comunicare tempestivamente la sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi».



Tanto è bastato affinché le richieste di chiarimento presso il competente ufficio comunale si moltiplicassero. «Centinaia di cittadini stanno affollando i corridoi dell'edificio comunale, per avere informazioni e rettifiche» fa sapere il gruppo consiliare Progetto Piedimonte aggiungendo che l'orario di sportello del Comune risulta insufficiente. E non è tutto: «Risulta irrispettoso dei cittadini scrivono in una nota diffusa dal capogruppo - far arrivare, negli stessi giorni e con scadenze molto ravvicinate o addirittura già superate, le cartelle relative a diversi tributi e annualità pregresse, senza rateizzazioni». I consiglieri comunali del gruppo Progetto Piedimonte - Leuci, Rossi, Palumbo, D'Andrea -, dunque, saranno a disposizione dei cittadini presso la propria sede di via Dante Alighieri il 9 gennaio dalle 18 alle 21 per informazioni.