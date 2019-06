Ignoti, questa notte, hanno fatto esplodere una bomba carta in un cartiere edile, in via Nazionale Appia, a Santa Maria a Vico. I carabinieri della compagnia di Maddaloni, diretti dal capitano Stefano Scollato, stanno cercando possibili testimoni perché non ci sono telecamere del circuito di videosorveglianza che hanno registrato immagini sull'attentato dinamitardo. La forte esplosione dell'ordigno ha fatto danni solo alla zona del cantiere e non ci sono danni a persona ed altre proprietà. Il titolare del cantiere, l'imprenditore Izzo, con piccoli precedenti penali per reati contro il patrimonio, ascoltato dai militari, dopo la denuncia, ha spiegato che non ha mai ricevuto richieste estorsive. I vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto non hanno potuto stabilire che tipo di ordigno è stato utilizzato. I militari indagano su una possibile recrudescenza di bande criminali locali che già nel passato hanno cercato di controllare le attività economiche del territorio con il racket estorsivo.

