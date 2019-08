CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Agosto 2019, 12:00

Migliorano le condizioni di Orfeo Matarazzo, l'operatore antincendio della comunità montana del monte Maggiore che - nel primo pomeriggio di mercoledì - è rimasto ferito sul versante montuoso tra Giano Vetusto e Rocchetta e Croce a causa dell'improvvisa deflagrazione di un ordigno bellico, presumibilmente risalente al secondo conflitto mondiale. L'uomo, trasportato in elioambulanza al Cardarelli di Napoli in stato di incoscienza, sta bene ed è vigile e, ieri mattina, è stato pure trasferito in reparto dopo aver trascorso la notte in rianimazione. I medici preferiscono trattenerlo per scongiurare i postumi di eventuali traumi o lesioni interne, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.