Venerdì 30 Novembre 2018, 18:00

Sotto i suoli della Lea c'è spazzatura. Da ieri, questa, non è più un'ipotesi, ma una certezza. Sono iniziati i carotaggi ordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e dai primi sopralluoghi è emerso che almeno in una porzione del terreno che ospita l'azienda che riceveva fino a luglio rifiuti provenienti da grossi centri del Napoletano e del Casertano, è stata sepolta della spazzatura. È presto per dire cosa c'è sotto il suolo. Èpresto, ancora, per capire se le falde acquifere sono state compromesse. Èpresto, infine, per attribuire responsabilità individuali visto che la Lea è entrata sui terreni in questione solo nel maggio del 2017. Chiariranno tutto gli accertamenti tecnici e ordinati dalla Procura diretta da Maria Antonietta Troncone che, dopo il sequestro dell'area, ha dovuto aprire un secondo fascicolo perché un mese dopo i sigilli, dentro la Lea è scoppiato un incendio. A questo punto, ritengono gli inquirenti, si fa più forte l'ipotesi di un rogo appiccato per cancellare tracce di materiale che dentro l'impianto che già il sindaco Antonello Velardi provvide a chiudere nel mese di luglio, non avrebbe dovuto entrarci.Potrebbe esserci anche dell'amianto sotto il suolo della Lea. I periti che ieri hanno preso parte al sopralluogo, ritengono che, almeno da un primo esame visivo, ci siano tracce di eternit nel terreno oggetto dei controlli. Ovviamente saranno gli esami dell'Arpac avviati da questo momento in poi a stabilire quali danni siano stati effettivamente arrecati a suolo.Lo scorso 13 ottobre i militari della guardia di finanza della compagnia di Marcianise hanno sequestrato la Lea su ordine della Procura di Santa Maria. L'azienda, sbarcata a Marcianise nel maggio del 2017, avrebbe recepito più rifiuti di quanti consentito. Il teorema accusatorio tratteggiato dai magistrati del pool reati ambientali s'incentra su una ipotesi gravissima: al fine di abbattere i costi di smaltimento e quindi aumentare i guadagni, la Lea non solo avrebbe bypassato la fase di tritovagliatura prima di far partire i rifiuti umidi verso gli impianti di riferimento, ma alla luce di quanto scoperto ieri, avrebbe anche lasciato che una parte dei rifiuti, materiali per i quali il sito non è autorizzato, venissero sotterrati nell'area.A Marcianise è arrivata, nel tempo, la frazione umida proveniente dai comuni di Cercola, Afragola, Casoria, Caserta , San Felice a Cancello, Succivo, Sant'Arpino. Tonnellate e tonnellate di spazzatura che costituivano il 90 per cento delle attività della Lea. I rifiuti che avrebbero dovuto essere tritovagliati a Marcianise, venivano poi inviati a Lucera, a Villa Literno, in Calabria, a Belluno e ad Alessandria. Giallo sul rapporto tra la Lea e i gestori degli impianti in questione che avrebbero consentito, sempre secondo la tesi dei pm, l'ingresso di spazzatura non tritovagliata nei propri siti. Fondata nel 2015 e immediatamente campionessa di commesse pubbliche, la Lea ha un rapporto di rent to buy con Iavazzi, proprietario dell'area. Come detto, al secondo anno di vita ha già fatturato due milioni di euro in dodici mesi. Per ora l'unico avviso di garanzia è stato notificato a Carmelo Giordano, responsabile legale della Lea, che risponde di smaltimento abusivo di rifiuti. L'elenco degli indagati però rischia di allungarsi a breve, così come le ipotesi di reato, dopo i carotaggi, rischiano di appesantirsi gravemente.