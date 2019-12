Un 70enne di Mondragone è deceduto nel reparto cure intensive dell'ospedale Cardarelli di Napoli per le gravi ustioni riportate. B.C. era uno dei tre sopravvissuti all'esplosione per una fuga di gas in un appartamento in via Tessaglia a Mondragone, dove già perse la vita il 72enne Michele Campoli, il 20 dicembre scorso. Le condizioni dei feriti ai soccorritori apparvero subito gravi. Stazionarie le condizioni delle altre due vittime dell'incendio anch'esse ricoverate nel nosocomio napoletano.

Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco la causa dell'esplosione sarebbe riconducibile ad una bombola del gas difettosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA