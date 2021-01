Tentò di far saltare il palazzo con una bombola di gas, condannato a 2 anni

MADDALONI - Due anni di reclusione e recupero in una comunità, con revisione semestrale. Questa la condanna inflitta dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere ad un uomo resosi responsabile di una tentata strage commessa alla fine del 2017. Antonio Miniero, 44 anni, dopo l’ennesima lite in famiglia, minacciò di far saltare l’intero palazzo di Maddaloni dove abitava, armeggiando con una bombola di gas alla quale avvicinava ogni tanto l’accendino facendolo scintillare. Una tragedia evitata per l’intervento delle forze dell’ordine e, fortunatamente, per la mancata saturazione di gas nell’ambiente. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena minore rispetto alla condanna, 1 anno e quattro mesi con le attenuanti delle quali ha comunque beneficiato l’imputato che al momento di agire si trovava sotto l’effetto di psicofarmaci e in stato di ebbrezza. A influire sulla quantifciazione della condanna, anche il comportamento corretto tenuto dall’uomo dall’arresto al processo.

Ultimo aggiornamento: 17:07

