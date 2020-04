LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il settore delle Politiche sociali del Comune diè alle prese con oltrepresentate da cittadini e nuclei familiari per ottenere i buoni spesa previsti dalle misure economiche del Governo di contrasto alle criticità derivanti dalla stretta anti-contagio. L'organizzazione della macchina comunale per poter fare fronte alle richieste ha previsto il rientro dallo smartworking dei dipendenti del settore Politiche sociali, i quali stanno evadendo tutte le richieste, soprattutto via mail, chiarendo i tanti dubbi agli utenti e risolvendo le criticità attraverso il servizio telefonico dedicato. Sono stati in poche ore oltre 50 i contatti telefonici degli uffici comunali con i cittadini che chiedevano informazioni sulla compilazione della domanda. La priorità è evitare file davanti gli uffici comunali e, per tale ragione, i dipendenti stanno rinviando al mittente le poche domande incomplete o compilate su moduli non ufficiali, per consentirne la completa ed efficace compilazione. Inoltre, la casella di posta elettronica del Comune dedicata alle domande per i buoni spesa è stata potenziata ampliandone la capacità per soddisfare tutte le richieste che perverranno.La dead line per presentare la richiesta è fissata per lunedì 6 aprile, alle ore 14 e non sono previste proroghe perché, come ha spiegato il sindaco,o «La priorità adesso è fare presto per consentire a chi non ha la possibilità di fare la spesa, di poter comprare beni di prima necessità, una proroga - ha rimarcato Marino - allungherebbe i tempi, invece, contiamo per Pasqua di poter garantire i buoni pasto a tutti coloro che ne hanno diritto e fatto la domanda. Il tema è raggiungere le fasce deboli, coloro che non riescono ad andare a fare la spesa. Se nasceranno altre emergenze per altre persone troveremo altre formule, abbiamo già messo in campo il carrello solidale, metteremo altri soldi come ambito delle Politiche sociali, però adesso dobbiamo fare presto. Dobbiamo dare risposte veloci a chi manca di risorse per poter mangiare, questo è un buono di solidarietà alimentare. Dopo il 6 aprile saremo sempre vicini a tutti e tutti avranno la possibilità di essere aiutati dalla rete solidale del Comune, dalle donazioni, da fondi del Comune e dal carrello solidale che sta dando grandi risultati».MACCHINA GIÀ A REGIMELa procedura per presentare la domanda sta avanzando spedita senza alcun problema tecnico e non sono state riscontrate neppure difficoltà nello scaricare la modulistica, questo è il primo report dei dipendenti comunali che sono impegnati in queste ore a gestire le richieste. Le domande che sono state presentate sono state già quasi tutte istruite, l'organizzazione dei dipendenti prevede una suddivisione dei compiti tra chi si occupa di rispondere al telefono, risolvendo le problematiche, poi c'è chi si sta occupando delle cosiddette Faq, vale a dire le domande più frequentemente poste dagli utilizzatori del servizio, soprattutto su internet ed infine un altro gruppo di dipendenti sta gestendo le mail. Una precisazione da palazzoè stata fatta relativamente al modulo per ottenere i buoni spesa ed in particolare la parte relativa a tutta una serie di quesiti di tipo reddituale «non si tratta di domande - ha precisato Marino - che consistono in elementi ostativi per avere il buono ma servono a noi per fare una graduatoria per individuare a chi e, soprattutto, a quante persone possono essere dati i soldi, infatti nella modulistica c'è anche lo spazio riservato alle note dove poter annotare la storia del proprio nucleo familiare, spiegando per quale motivo si trova in difficoltà economica». La procedura messa in piedi dal comune di Caserta punta su tre aspetti: il diritto ad avere la solidarietà alimentare per tutti coloro che ne fanno domanda, tutela della privacy, eliminando file al Comune, oppure in altri luoghi, l'unica coda che il cittadino dovrà fare è al supermercato per ritirare il buono pasto e spenderlo».© RIPRODUZIONE RISERVATA