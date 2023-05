Bonus facciate, sequestro da oltre un milione di euro per lavori “fantasma”

Un sequestro da oltre un milione di euro è stato effettuato dalla Guardia di finanza di Capua su ordine della Procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Si tratta di crediti di imposta per 1.113.000 euro per interventi di recupero mai eseguiti di immobili con il "Bonus Facciate". Secondo l'indagine ha accertato un costruttore avrebbe prodotto documentazione falsa in relazione a lavori relativi ad immobili "fantasma", che dunque neanche esistevano.

E’ riuscito così a generare crediti di imposta che sono stati ceduti ad altri soggetti in buona fede, che avrebbero potuto a loro volta cederli o usarli come "moneta fiscale" per il pagamento di debiti tributari. Proprio per evitare tale eventualità, la Procura ha disposto il sequestro preventivo dei crediti, al fine di tenerli congelati nei cassetti fiscali dei soggetti coinvolti.