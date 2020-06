Domani 10 giugno si terrà l’evento “Focus Lavoro Speciale Caserta”, tappa di avvicinamento alla maratona virtuale della II edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, in programma nei giorni 25, 26 e 27 giugno e promossa da Centro Studi Super e organizzata dal Gruppo Stratego con l’obiettivo di agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro.



Lo Speciale Caserta, in diretta streaming a partire dalle ore 11 sui canali social network della Borsa, si propone di fornire agli studenti delle ultime classi degli istituti superiori casertani, e non solo, utili strumenti per l’orientamento e la crescita professionale, e approfondire la tematica del lavoro relativamente a un’area che registra un alto tasso di disoccupazione giovanile. Lo farà coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e stakeholder in grado di fornire una panoramica aggiornata sul mondo del lavoro, evidenziando opportunità e utili spunti di riflessione. Inoltre, attraverso alcune testimonianze, farà emergere le buone prassi di startup e aziende del territorio. Si parlerà, infine, del programma regionale “Garanzia Giovani Fase II” rivolto ai giovani tra i 16 e i 29 anni che offre opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro attraverso percorsi personalizzati in funzione di bisogni individuali.



Presentato dal responsabile dell’ufficio stampa della Borsa Giuseppe Alviggi e moderato dal giornalista nonché direttore editoriale di Finanziamenti News Massimo Maria Amorosini, l’evento si aprirà con i saluti introduttivi di Mariapia Mercurio, Presidente di Centro Studi Super Sud.



A seguire, sono previsti gli interventi di: Piero De Luca, deputato al Parlamento e componente della Commissione Politiche dell’Unione Europea; Sonia Palmeri, Assessore al Lavoro e alle Risorse Umane della Regione Campania; Luca Pietrolungo, Segretario Regionale Confartigianato; Michele Raccuglia, Responsabile macro area Sud Anpal Servizi; Maria Cristina Tari, Responsabile CPI Sessa e Teano. L’evento si concluderà con la testimonianza di Sebastian Caputo, Ceo e Founder di 012 Factory, incubatore certificato di startup innovative, che sostiene, sviluppa ed accompagna la crescita di nuove imprese ad alto potenziale innovativo. © RIPRODUZIONE RISERVATA