Si comincia dal Bosco di San Silvestro ad utilizzare il finanziamento di 25 milioni di euro che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ha destinato alla Reggia. È stata, infatti, appena aperta la procedura di gara (termine per la presentazione delle offerte il 26 giugno) per l'affidamento dei "servizi di progettazione propedeutici alla tutela e salvaguardia del Bosco storico e delle strutture architettoniche della Reale tenuta di San Silvestro".

Ed è solo l'inizio. Complessivamente,riguardano, quattro componenti progettuali: oltre, appunto, a San Silvestro, sono previste quelle relative al recupero e valorizzazione delle Sorgenti del Fizzo e dell'Acquedotto carolino; alla realizzazione di un nuovo sistema di irrigazione del Parco e rigenerazione delle praterie; al restauro, recupero e valorizzazione della Via d'acqua (fontane monumentali, vasche e bacini). Obiettivo dell'intervento è di indagare lo stato di conservazione dell'habitat del bosco; garantire la fruizione dell'area e dotarla di uno specifico strumento di gestione programmata quale il Piano di gestione forestale; potenziare i valori naturalistico-ambientali e storico-architettonici del sito.L'area "Bosco di San Silvestro", già Sito di importanza comunitaria, ora designata Zona speciale di conservazione della Rete Natura 2000 della Regione Campania, si estende per circa 76 ettari alle spalle del Parco reale, sulle colline di monte Maiuolo e monte Briano. Il bosco sorge sui terreni acquistati da re Carlo di Borbone, poi riuniti e delimitati da un muro perimetrale per volontà di Ferdinando IV. La zona fu destinata all'agricoltura e alla caccia e per questo il sito venne dotato di un Casino, realizzato su progetto di Francesco Collecini.

L'appalto, definito con Invitalia, in collaborazione con l'Unità di missione per l'attuazione del Pnrr e con il Servizio VIII del Segretariato generale del Mic, prevede i servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva, il servizio di redazione del Piano di gestione forestale e di rilievo. La progettazione dovrà occuparsi del patrimonio naturale e di quello storico-architettonico (in particolare il recinto murario di perimetrazione della Reale tenuta di San Silvestro e il Casino Collecini con le sue pertinenze).

Il Bosco di San Silvestro è composto da sempreverdi con prevalenza del leccio. «L'attuale stato vegetativo delle specie arboree, in particolare quello delle querce, risulta degradato, a causa come accertato durante il sopralluogo effettuato dal Servizio fitosanitario della Regione soprattutto di patogeni che si sono insediati su piante già rese vulnerabili dai cambiamenti climatici».

Anche il muro che delimita il Bosco di San Silvestro presenta problemi di dissesto statico e manifestazioni diffuse di degrado superficiale. In questo caso, si interverrà sui tratti crollati, a rischio crollo o individuati come critici, con pulizia, decespugliazione e potatura di contenimento della fascia boscata; della ricostruzione della muratura preferibilmente ripristinando i singoli elementi in tufo con smontaggio del dispositivo esistente di protezione del muro rovinato e sua ricostruzione.

Il Casino Collecini, pur avendo un buono stato di conservazione, presenta fenomeni di degrado fisiologici. Gli interventi previsti sono la manutenzione e il restauro degli infissi storici esistenti; la sostituzione di quelli ammalorati con nuovi infissi; la revisione del manto di copertura; la riqualificazione dello spazio esterno di pertinenza del Casino reale.