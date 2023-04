Note intrecciate da sensibilità stilistiche ma anche un equilibrato dialogo tra sonorità, chitarre e voce naturale. In sintesi i Bossa Lovers Quartet protagonisti stasera alle 21 con "Prova d'artista" al Piccolo Teatro Cts di via Pasteur a Caserta per la rassegna «Giovediamoci».

Le chitarre parlanti di Adriano Guarino e Ferdinando Ghidelli incontreranno il timing di Antonio Mambelli e la voce di Cinzia Carlà. I classici della bossa nova e standard dello swing saranno interpretati dal quartetto con incursioni musicali personali senza mai tradire l'essenza degli stili proposti.

Adriano Guarino, chitarrista, strumentista polivalente, arrangiatore, compositore e autore riconosciuto quale eccellenza nel panorama internazionale musicale, è prima chitarra di Peppino di Capri da oltre venticinque anni.

Ferdinando Ghidelli, chitarrista e scrittore, musicista di navigata esperienza rock, blues e jazz, vanta numerose e importanti collaborazioni artistiche e ha maturato ulteriori successi musicali dedicandosi allo studio della «pedal steel guitar» divenendo il primo steeler italiano invitato al Tsga show di Dallas.

Cinzia Carlà, autrice e cantante dalla voce di garbata suadenza, con esperienze musicali trentennali che spaziano dalla musica popolare al coro polifonico, alla musica leggera, all'easy jazz per giungere alla bossa nova. Quindi Antonio Mambelli, batterista e percussionista di grande esperienza.

In scaletta, ci sono "Stompin' at the Savoy", "Don't get around much anymore", "Love me or leave me". Una storia "tutta da ascoltare" ma probabilmente anche e soprattutto "tutta da sentire" non solo da parte degli appassionati del genere.

maria beatrice crisci