Sabato 30 Marzo 2019, 10:58

I carabinieri della stazione di Frignano hanno arrestato G. M., 24 anni, sorpreso in evidente stato di agitazione mentre minacciava e picchiava i genitori per farsi consegnare denaro contante per l’acquisto della droga.Alla vista dei carabinieri, G. M. ha opposto resistenza attiva ferendo anche un militare, ma è stato prontamente bloccato e rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.