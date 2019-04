Sabato 27 Aprile 2019, 14:04

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Aversa hanno arrestato un 22enne di San Marcellino ritenuto responsabile di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno dei 50enni genitori che si sono rifiutati di consegnargli il denaro contante necessario all’acquisto di sostanza stupefacente.L’episodio, secondo quanto appreso dalle vittime, è da collocare in un più ampio e complesso contesto di reiterati maltrattamenti in famiglia, perpetrati dal 22enne nei confronti dei propri genitori che, almeno sino ad oggi, non avevano avuto il coraggio denunciare.