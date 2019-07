Lunedì 1 Luglio 2019, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dagli uomini del commissariato di polizia di Castel Volturno per i reati di percosse e maltrattamenti in famiglia. L'uomo, C.A.D., è stato fermato nell'abitazione a Castel Volturno dove aveva aggredito la moglie davanti ai due figli minori. Quando sono arrivati gli agenti, la donna stava ancora subendo violenze e, proprio nel momento in cui il marito le stava lanciando addosso un tavolo, sono riusciti a bloccarlo. In ospedale, i medici hanno riscontrato traumi ed escoriazioni multiple su tutto il corpo della donna.Alla polizia, la vittima ha raccontato di essere stata colpita con pugni, schiaffi e calci, presa per i capelli e scaraventata a terra, e che le violenze andavano avanti da tempo. In più circostanze la donna aveva già chiamato le forze dell'ordine. Gli agenti all'interno dell'abitazione hanno riscontrato vetri rotti, muri scardinati, mobili sfondati, tracce di sangue segni delle violenze che il 32enne compiva davanti ai figli minori di 2 e 6 anni. L'uomo è stato tradotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.