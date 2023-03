Boxe, mondiali femminili: argento per Sirine di San Prisco

Si ferma in finale il sogno di Sirine Charaabi di tornare a San Prisco, la città dove vive da quando aveva appena diciotto mesi, con l’oro al collo dei campionati mondiali femminili di boxe 2023. Forse frenata dall’emozione, l’allieva del maestro Giuseppe Perugino, che l’ha cresciuta nella palestra della Tifata Boxe Prisco Perugino di San Prisco, non ha fatto vedere la sua boxe, le sue azioni di attacco non sono state fluide come nelle altre occasioni.

A casa Charaabi a San Prisco ieri c’era solo Sarra, la sorella gemella di Sirine, a seguire il match della pugile delle Fiamme Oro contro la cinese Wu Yu valido per la finale dei 52 kg. della coppa del mondo femminile categoria elite 2023. Mamma Monia non vede mai i match della figlia, non li ha mai visti dal vivo figuriamoci in televisione, il papà Ridha ieri era in Tunisia ed ha seguito il match.

Sul tetto del mondo, Irma Testa, è la ragazza di Torre Annunziata cresciuta a pane e ring è la neo campionessa

iridata: lei la prima azzurra del pugilato declinato al femminile a partecipare ai Giochi olimpici (Rio 2016) e capace

poi di salire pure sul podio (bronzo) a Tokyo, ha incantato nella rassegna iridata di New Delhi, con un percorso che l'ha portata in finale da protagonista assoluta.