Bracconaggio ittico a Pescara: denunciati quattro casertani

Operazione della guardia civile ambientale di Pescara contro il bracconaggio della fauna ittica protetta: quattro persone provenienti da Caserta sono state denunciate dopo essere state sorprese a pescare abusivamente anguille nel fiume Pescara, in località Villanova di Cepagatti. Il fatto è avvenuto sabato sera. La squadra antibracconaggio della guardia civile ambientale ha notato un'automobile che era stata parcheggiata in modo tale di non essere vista dalla strada.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Aggressioni in ospedale, a Caserta corsi di empatia e di karate per... LE INDAGINI Furti in serie di cavi di rame: prese due bande, 15 arresti nel... L'AMBIENTE Centrale per i rifiuti il fronte del «no» cede e va in...

Nel corso di un rapido accertamento sul veicolo è stata accertata la presenza di attrezzature da pesca. La squadra si è quindi appostata con l'auto di servizio e uno degli operatori, senza farsi notare, ha raggiunto le sponde del fiume, appurando che quattro persone stavano pescando. In attesa che i bracconieri tornassero verso il veicolo, sono stati allertati i carabinieri del Norm, per il supporto nelle operazioni.

Una volta fermati, i quattro sono stati trovati in possesso di canne da pesca, «ombrellini» e particolari attrezzature che solitamente i bracconieri più esperti utilizzano per la cattura della fauna protetta della specie anguilla. I pescatori sono quindi stati denunciati e nei loro confronti sono scattate sanzioni amministrative per circa novemila euro. L'automobile è stata confiscata. A bordo c'erano sei anguille vive, che sono state subito ributtate nel fiume.