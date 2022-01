Brucellosi bufalina, Cozzolino: «Vicino agli allevatori casertani»

«Oggi sono stato accanto agli allevatori casertani, che sono tornati a manifestare contro gli abbattimenti indiscriminati delle bufale. È il momento che la politica ascolti il grido d'allarme di un intero comparto fondamentale per il territorio casertano, per tutta la Campania e per il Sud del Paese».

Lo afferma Andrea Cozzolino, europarlamentare del Partito democratico. «Ribadiamo il nostro punto di vista, ovvero prendere in considerazione la vaccinazione contro la brucellosi per la tutela del settore e per il tracciamento. Soprattutto per i capi dai 6 ai 9 mesi può aprirsi un confronto unitario tra tutte le istituzioni e assicurare un futuro al comparto ed eradicare definitivamente la brucellosi», sottolinea.