«Brucellosi, Cortellessa ora valuti le ragioni degli allevatori»

«Invito il generale Cortellessa, chiamato dal governatore De Luca ad insediarsi oggi per dare attuazione al nuovo piano regionale di eradicazione della brucellosi e della Tbc bufalina in Campania, a stare dalla parte giusta in questa vicenda». Così Piernicola Pedicini, europarlamentare del Movimento 24 Agosto - Equità Territoriale. «Proseguire, come vuole fare De Luca, con la politica degli abbattimenti indiscriminati - aggiunge l'europarlamentare - è una follia. Questo piano, temo, darà il colpo di grazia alla filiera bufalina casertana». «Spero che il generale Cortellessa - prosegue Pedicini -, non avrà alcuna difficoltà a mettere a fuoco gli esatti termini della vertenza bufalina casertana, a valutare le ragioni degli allevatori e gli interessi reali in gioco». «Per questo gli chiedo di non sostenere questa politica, di contribuire invece a far emergere con forza la verità, le responsabilità di oltre dieci anni di abbattimenti ingiustificati di bufale sane e la necessità, urgente, di cambiare registro», conclude l'esponente del movimento meridionalista di Pino Aprile.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid in Campania, 1.943 casi e sei morti: l'indice di contagio... ALIMENTAZIONE Dieta dei liquidi, - 3 chili in 3 giorni: il menù del regime... L'INFLAZIONE Prezzi, la classifica dei rincari: energia elettrica +73,5%, olio di...