Brucellosi, interviene Magliocca: «Serve un'operazione verità»

«Ascoltare gli allevatori e individuare con loro soluzioni condivise sulle istanze più stringenti diventa fondamentale per evitare un'emergenza istituzionale. Partiamo dall'adozione di kit diagnostici rigorosi, dalla definizione di contro-diagnosi eseguite da laboratori terzi e certificati; per passare ad una adeguata campagna di vaccinazione delle mandrie e all'esercizio dell'autocontrollo». Lo afferma Giorgio Magliocca (FI), presidente della Provincia di Caserta. «Sono convinto, e lo dico da cittadino ancorché impegnato da sempre in politica e nelle istituzioni al fianco degli allevatori, che gli spazi di confronto ci sono e vanno percorsi».

«Serve - aggiunge Magliocca - un'operazione verità e il massimo impegno nelle istituzioni e con le istituzioni, europee, nazionali, regionali e comunali, per scongiurare l'ulteriore impoverimento del un patrimonio bufalino casertano, una risorsa, anche culturale, preziosissima per l'intera Campania». Conclude il presidente della Provincia: «Gli allevatori non hanno alcun interesse allo scontro istituzionale, chiedono risposte: sono convinto che i tempi siano maturi per dare finalmente una svolta ad una vertenza che va assolutamente chiusa».