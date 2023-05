Brucellosi, stop alla mobilitazione del coordinamento unitario in difesa del patrimonio

L’Assemblea degli allevatori ha valutato come conclusa la fase della mobilitazione avviata nelle strade con il presisio alla Rotonda dell’Agnena ed agli altri che si sono realizzati nel territorio (Stazione di Villa Literno, Casello Autostradale di Capua, Ponte sul Garigliano) e con lo sciopero della fame messo in atto da Fabbris per una settimana.

«L’obiettivo era ottenere un tavolo di confronto con il Governo nazionale e quello regionale e il tavolo si è aperto al Ministero per quanto la Regione continui a sottrarsi e, dunque, il primo obiettivo è raggiunto». Questo l'annuncio del Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio, giunto dopo l'incontro di ieri per commentare e analizzare il summit tenutosi al ministero l'altro giorno.

Soddisfatti della riunione romana, gli allevatori ora annunciano e auspicano una collaborazione tra tutti i protagonisti per risolvere il "caso brucellosi".