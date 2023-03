Buca in piazza Sant'Anna transennata da una settimana e via Verdi diventa una gruviera

Nel mezzo della carreggiata, in una strada molto trafficata e proprio in corrispondenza di un incrocio. Basta venire da via Verdi a Caserta e arrivare a piazza Sant’Anna, nell’intersezione con via Renato De Martino, per notare una bella transenna e un segnale stradale di lavori in corso che segnalano una buca.

Niente di strano se non fosse che quella buca è lì da una settimana e il diametro del foro rischia di allargarsi per le infiltrazioni e la pioggia prevista in questi giorni. Una buca, l'ennesima, transennata, che rischia di diventare voragine. E qualche metro prima, sempre in via Verdi, c’è un altro fosso, questa volta non transennato, e un avvallamento provocato da alcuni lavori eseguiti la scorsa settimana, con la ditta che ha lasciato una bella linea orizzontale di terreno che va da un marciapiedi all’altro senza mettere l’asfalto.

Il tutto dopo che solo una settimana fa, il sindaco aveva intimato alle società che effettuano lavori sulle strade di ripristinare lo stato dei luoghi.