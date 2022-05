AVERSA- Banda del buco anticipata dal titolare di una gioielleria del centro di Aversa presa di mira. Nel pomeriggio di oggi, infatti, la proprietaria della Gioielleria Gatto, in via Roma 101, di ritorno dalla pausa pranzo, ha notato una fessura sulla parete perimetrale del locale commerciale. Ha immediatamente avvertito i carabinieri della locale compagnia, coordinati dal maggiore Ivano Bigica, che sono giunti sul posto insieme agli agenti di polizia municipale. I militari hanno fatto giungere sul posto anche il personale dell’ufficio tecnico comunale e i vigili del fuoco del locale distaccamento per accertare se il cunicolo scoperto dietro la parete fosse stato finalizzato ad un furto che sarebbe, poi, avvenuto la notte successiva.