Giovedì 29 Agosto 2019, 11:06

I carabinieri di San Prisco hanno arrestato un ragazzo di Santa Maria Capua Vetere, L.N. resosi protagonista di alcuni episodi di bullismo nei confronti di due coetanei di San Prisco, uno dei quali ha trovato la forza di denunciare alcuni episodi in corso già da oltre un anno.I reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere a carico del giovane sono quelli di rapina, estorsione e lesioni personali aggravate. Una delle giovani vittime, in una delle circostanze, sarebbe stata costretta a consegnare la somma di 200 euro sotto minaccia; in un'altra occasione, il bullo si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima successivamente aggredita fisicamente.In un altro episodio, durante un incontro nei pressi dell'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, l'arrestato avrebbe preso senza motivo lo smartphone dell'altro ragazzo. Alla luce delle indagini, il gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto gli arresti domiciliari accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica.