Non solo tatuaggi. La «tre giorni» della Caserta Tattoo Convention che si svolge nel polo fieristico di San Marco Evangelista comprende spettacoli di burlesque e draglesque, serate di show sportivi, divertimenti per bambine e bambini con focus sull'autismo con un progetto innovativo, una serata di giochi a premi, musica dal vivo, dj set, la partecipazione di doverse radio e ovviamente tatuatori e tatuatrici in arrivo dagli studi di il mondo per il festival del tatuaggio che si svolge anche oggi a Caserta. Lo spazio della fiera di San Marco, alle porte di Caserta, si trasforma in un village di spettacoli, musica e divertimento, tra performance di ogni genere e attività. La fiera del tatuaggio che si svolge per tutti i curiosi e appassionati dei tatuaggi e del body painting . Fra gli stand anche il Circo dei tatuatori. La convention è giunta alla 6^ edizione. Fra gli artisti, il gruppo Napoli true story.