Giovedì 17 Ottobre 2019, 11:52

Pezzi di controsoffittature crollate a terra, sui mobili, sui banchi, e i disegni dei bambini attaccati al muro che sembravano guardare con sconcerto l'ennesimo scempio che, almeno dopo i lavori di 15 giorni fa con la sostituzione di ben 36 pannelli di controsoffittatura in 2 aule, nessuno si aspettava. Perché è vero che almeno negli ultimi due anni scene di controsoffitti crollati, ambienti allagati e sopralluoghi di tecnici del Comune all'istituto scolastico «De Amicis» di via Giannone sono la prassi. Ma lo scenario che si è rivelato ieri mattina, a genitori e dirigenza dell'istituto comunale proprio non è andato giù.Controsoffittature crollate sotto il peso della pioggia in due classi, nel laboratorio artistico espressivo, e un bagno allagato. E l'assioma in virtù del quale quando piove a Caserta, alla De Amicis di notte succedono danni, ieri mattina ha lasciato pochi margini di ringraziamento al destino, che continua a preservare l'incolumità di bambini e insegnanti scegliendo gli orari notturni per lanciare moniti a chi dovrebbe intervenire affinché la scuola non rappresenti un pericolo per nessuno.