Prosegue il dibattito sul servizio di trasporto pubblico locale ristrutturato dall'Air Campania agli inizi di gennaio, con l'introduzione di nuovi mezzi e nuove corse nel capoluogo. Ad affrontare il tema è stata la Seconda Commissione consiliare "Lavori Pubblici e Trasporti" che, dalla partenza dei nuovi servizi di Air, ha preso atto delle criticità segnalate dagli utenti. I focus di lavoro del gruppo presieduto dal consigliere di Iv Pasquale Antonucci hanno dedicato molta attenzione anche al tema dei costi sostenuti da chi utilizza i mezzi pubblici per i suoi spostamenti in città.

Le modalità di bigliettazione sono tre ma i costi per chi acquista il biglietto sono differenti: un euro e venti centesimi per chi compra il ticket in tabaccheria, e trenta centesimi in più (1,50 euro) per chi, invece, lo acquista direttamente dal conducente Air o utilizza l'app e lo compra on line. Strano, per i consiglieri, che l'acquisto on line (che non prevede né la stampa del talloncino cartaceo, né la quota destinata al rivenditore diretto) venga equiparato all'acquisto sul mezzo. Una evidenza che ha consentito ai componenti della Seconda Commissione di avanzare una proposta all'unanimità ad Air Campania, tramite l'amministrazione comunale: quella di ridurre il prezzo del ticket on line.

«Riteniamo che sia giusto lanciare un segnale ai cittadini e gli utenti - spiega Antonucci - ci stiamo occupando di tutti gli aspetti relativi al trasporto pubblico locale che resta un servizio fondamentale soprattutto per una città ambiziosa come la nostra che sta diventando sempre più turistica e contenere i costi della bigliettazione resta una proposta di cui discuteremo con l'assessore Emiliano Casale per sottoporla all'azienda e capire come questa possa intervenire praticamente per trasformarla in realtà».

Non solo della riduzione del ticket, però, ha discusso il gruppo che ha analizzato anche i percorsi delle undici nuove linee introdotte da Air. È stata evidenziata la necessità di modificare le fermate del trasporto pubblico per farle combaciare il più possibile con le esigenze degli studenti casertani. «Abbiamo notato - conclude Antonucci - che si può, e si deve, fare di più per garantire quante più fermate utili agli studenti. Se riuscissimo a servire meglio gli utenti che vanno a scuola questo ci consentirebbe anche di incidere positivamente sui livelli di traffico in città nelle ore di punta». Interventi condivisi anche dalla minoranza pur se con poco entusiasmo.

«È importante lanciare un segnale e fare proposte - afferma Donato Aspromonte del gruppo "Prima Caserta" - ma continuo a ritenere che non abbiamo alcun potere per costringere l'Air Campania a fare di più. Il servizio resta a discrezionalità dell'operatore privato e dell'amministrazione regionale che l'ha incaricato. Spero che nei prossimi giorni riusciremo a occuparci anche del tema della migliore accoglienza possibile dell'utenza che prende visione con difficoltà delle paline informative e non trova una fermata attrezzata con una seduta coperta, complicando la vita delle persone nelle giornate di pioggia». Il consigliere di minoranza sottolinea anche la necessità di introdurre più mezzi ecologici e rafforzare la digitalizzazione del servizio. Impegno alla digitalizzazione ribadito, anche nel corso dell'ultimo consiglio comunale, dal sindaco Carlo Marino.