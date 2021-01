Da giovedì 21 gennaio sarà riattivata la zona a traffico limitato in corso Giannone. La Ztl sarà attiva con i consueti orari: dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 9,00 e dalle 12,00 alle 14,30.

L’amministrazione comunale informa che dalla scorsa settimana è partito, in via sperimentale, un servizio navetta, in collaborazione con Clp, proprio a supporto degli istituti scolastici di corso Giannone. Le partenze sono previste dalle ore 7,30 in via G.M. Bosco (di fronte la Deutsche Bank) fino alle 8.15. Il ritorno è programmato a partire dalle 13,00 fino alle 13,45. A bordo sarà presente personale autorizzato che potrà accompagnare i bambini fino all'ingresso dell'istituto scolastico.

La Ztl in questo tratto di strada è stata molto contestata da commercianti e genitori delle numerose scuole che hanno il loro ingresso principale su corso Giannone. Ma l'amministrazione comunale l'aveva sospesa solo a causa della chiusura delle scuole e la riattiva ora che gli studenti delle scuole dell'infanzia e delle primarie tornano in aula.

