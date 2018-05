CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Maggio 2018, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 11:02

Momenti di paura ieri mattina all'oasi Wwf di Caserta «Bosco di San Silvestro». Un pulmino bianco con a bordo venti persone ha perso il controllo durante la discesa dal bosco e ha terminato la sua corsa contro un'automobile parcheggiata sul ciglio della strada. L'impatto, avvenuto a forte velocità, ha finito con il far schiantare anche l'auto contro il cancello, per fortuna ancora chiuso, di uscita dall'oasi abbattendo così il muro che lo sosteneva ed il cancello stesso.Solo per questo, nonostante i danni ingenti riportati dalla struttura e dai veicoli, il pullman si è riuscito a fermare e sia l'autista che i passeggeri sono sostanzialmente usciti indenni dall'incidente. Soltanto una maestra e due bambini sono rimasti lievemente feriti e se la sono cavata con medicazioni. Al momento dell'impatto, sul pullman erano presenti il conducente, tre docenti e sedici bambini dell'istituto comprensivo autonomo di Casapesenna. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della polizia municipale, i vigili del fuoco e l'autoambulanza del 118. L'intervento dei sanitari si è reso necessario solo per una docente e due alunni, tutti visitati sul posto e per i quali si è preferito evitare il trasporto in ospedale. Il pullman, a seguito dei controlli delle forze dell'ordine, è risultato regolarmente revisionato e assicurato, nonché controllato a Casapesenna prima della partenza, per cui non si è reso necessario il sequestro.