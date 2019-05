CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 5 Maggio 2019, 15:00

Che le zone a ridosso del centro della città non siano poi così sicure lo dicono, più dei fatti, la percezione che dà arrivare a Caserta dal viale Carlo III o da via Appia soprattutto nelle ore serali. Ma che si arrivi a prendere di mira un autobus perché l'autista si rifiuta di caricare un passeggero fuori fermata è cosa assai grave. E, per la verità, anche inedita per queste zone. Eppure è quello che è successo ieri mattina intorno alle dieci. Bersaglio della sassaiola un pullman della Ctp che copre la tratta Caivano-Caserta. A pochi metri dall'imbocco del sottopasso, un uomo ha preso a sbracciarsi chiedendo di salire a bordo, ma l'autista, nel rispetto delle regole, non ha sostato perché in quel punto non c'è fermata. Pochi istanti dopo, ha raccontato di lì a poco il conducente alla polizia, si sono sentiti dei colpi e un sasso ha centrato il parabrezza del pullman. Panico tra i passeggeri a bordo, ma non per l'autista. Il conducente ha infatti mantenuto la calma e ha continuato a guidare fino allo stazionamento. Poi si è fermato e ha avvisato la polizia.