Paline digitali, sono iniziati in città i sopralluoghi per l'avvio dei lavori di elettrificazione. Entro giugno Air Campania, la società concessionaria del trasporto pubblico locale, dovrà posizionarne circa 120 dotate di display per informare in tempo reale gli utenti sull'orario di arrivo dei bus. Un servizio rinnovato, quello della mobilità pubblica, partito tra mille annunci lo scorso 8 gennaio, che tuttavia continua a far discutere per effetto di alcune criticità e disservizi segnalati quotidianamente dall'utenza.

Tra le doglianze dei cittadini c'è il mancato rispetto degli orari delle corse, alcune delle quali spesso sarebbero anche saltate, l'assenza di pensiline dove potersi riparare in caso di pioggia e panchine dove sedersi in attesa dell'autobus, la mancata affissione di pannelli informativi con gli orari di ciascuna linea. Tra le richieste l'istituzione di un abbonamento annuale a prezzo simbolico per fidelizzare gli utenti, l'aumento della frequenza delle corse, la rivisitazione degli orari in relazione alle reali esigenze dei cittadini e un maggior numero di fermate per gli studenti.

«Il nuovo sistema di trasporto pubblico locale sta gradualmente andando a regime dice l'assessore alla mobilità, Emiliano Casale ci sono ancora delle problematiche da affrontare che stiamo risolvendo di volta in volta. Ogni giorno segnaliamo le richieste che arrivano dai cittadini all'azienda che prontamente interviene. Tra queste l'appello di circa duemila residentiresa in carico da Air Campania anche la possibilità di implementare gli orari della tratta per Garzano con una corsa serale per agevolare i dipendenti delle attività commerciali che altrimenti non potrebbero usufruire del servizio, considerato che l'ultima corsa attualmente è programmata alle ore 19,40. Sul tavolo del manager Anthony Acconcia poi anche la richiesta unanime dei consiglieri della seconda commissione consiliare "Lavori pubblici e trasporti" di ridurre il costo del ticket on line. Inaccettabile infatti per i consiglieri che il biglietto on line (che ammonta a 1,30 euro) costi quanto quello cartaceo.

In discussione anche le inefficienze legate alla linea scuola: «Abbiamo verificato dice il consigliere di Caserta Decide, Raffaele Giovine che gli orari delle corse pensate per gli studenti non combaciano con gli orari di inizio e fine lezioni. È evidente che rivedere la programmazione di questa linea e renderla appetibile agli occhi dell'utenza, oltre a fornire un servizio utile alla cittadinanza, equivarrebbe a ridurre il traffico automobilistico in città nelle ore di punta». Per affrontare i nodi del sistema trasporto, i consiglieri della seconda commissione hanno convocato per venerdì alle 12 una riunione con l'assessore Casale. «L'amministrazione comunale ha recepito le richieste dei consiglieri e le ha inoltrate alla società ha precisato in merito il titolare del settore Mobilità - perché naturalmente i costi e la gestione del servizio sono in capo ad Air Campania. Contiamo di ricevere una risposta in tempi brevi. Nel frattempo i riflettori sono puntati sui lavori di implementazione della rete e delle infrastrutture con l'installazione, nei prossimi mesi, di cento fermate in più che ci consentiranno di migliorare ulteriormente il servizio».

Undici le linee introdotte da Air Campania per la mobilità urbana di Caserta. A disposizione del territorio 18 autobus alimentati a metano, impegnati in 250 corse giornaliere. Nel dettaglio sono state istituite la linea Salute, con fermate presso l'Asl, l'Inps, l'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano" e altre strutture sanitarie pubbliche e private, la linea Vanvitelli, che partendo dalla stazione ferroviaria collega i rioni Tescione e Vanvitelli con Puccianiello e l'ospedale, la linea Seta che consente di raggiungere il Belvedere di San Leucio e la chiesa monumentale di Santa Maria delle Grazie a Vaccheria dalla Reggia e la linea Borgo per giungere a Casertavecchia attraversando i siti di interesse turistico.

E ancora, la linea San Clemente che collega tutti gli istituti scolastici e anche la frazione con il centro cittadino, la linea Aranci per i servizi dal Parco Aranci a Garzano passando per Tuoro. Tra le linee extraurbane va evidenziata quella da e per l'aeroporto di Capodichino, quella da e per i centri commerciali e quella della Zona ospedaliera con fermate al II Policlinico di Napoli, alla facoltà di Farmacia e all'ospedale Monaldi. Verranno attivate in primavera la linea Movida e la linea Storia, da San Leucio a Casertavecchia.